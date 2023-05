Celin Dion odpovedala vse datume turneje v Evropi

Kanadska pevka Celine Dion je iz zdravstvenih razlogov odpovedala vse datume svoje turneje Courage World Tour v Evropi. »Žal mi je, da vas moram spet vse razočarati,» je Dion danes zapisala na enem od družbenih omrežij. »A čeprav se mi lomi srce, je najbolje, da vse odpovemo, dokler ne bom spet pripravljena stati na odru. Ne bom obupala in komaj čakam, da vas spet vidim,» je še zapisala 55-letna pevka.

V letošnjem in prihodnjem letu je bilo predvideno, da bi imela pevka v Evropi več kot 20 koncertov. Pevka, ki je med drugim svetovno slavo dosegla s pesmijo My Heart Will Go On, je še pred izbruhom pandemije covida-19 končala severnoameriški del turneje Courage World Tour. Zaradi pandemije je nato turnejo marca 2020 prekinila. Kasneje je sporočila, da so ji diagnosticirali redko nevrološko bolezen, sindrom otrdelega telesa, zaradi katere ima mišične krče in občasne težave s hojo in petjem.

Album Courage je pevka izdala novembra 2019. Skupno je doslej prodala več kot 250 milijonov albumov po vsem svetu in je ena najuspešnejših glasbenic svoje generacije.