Celovečerec Rosa režiserke Katje Colja osvojil festival v Beljaku

Celovečerni film Rosa tržaške režiserke Katje Colja je zmagovalec filmskega festivala K3, ki se je v nedeljo zaključil v Beljaku. Na festivalu so predstavili tako celovečerne kot kratkometražne produkcije iz treh obmejnih dežel: Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Projekcije filma Rosa sta se udeležila tako režiserka kot moški protagonist Boris Cavazza, ki v filmu igra Slovenca Igorja.

Žirija, ki sta jo sestavljali Barbara Runner in Tanja Helm, je v utemeljitvi zapisala, da je bila izbira končnega zmagovalca težka, saj sta si ogledali šest zelo različnih celovečernih filmov – med temi so bili še Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča, Posledice Darka Štanteta, dokumentarec Hči Camorre Siniše Gačića, italijansko-slovenska koprodukcija Paradiž v režiji Davida del Degana in avstrijsko-nemška Space Dogs, pod katero se podpisujeta Elsa Kremser in Levin Peter. Izbira je naposled padla na film Rosa, ki je bil posnet v Trstu, Miljah in na Krasu, ker izvirno in lepo prikaže zgodbo o smrti in življenju, z ljubečo pozornostjo do protagonistov (v glavni vlogi igra ob Cavazzi še Lunetta Savino) ter številnih detajlov, sta zapisali žirantki in izrazili prepričanje, da bo ogled tega filma obogatil avstrijske gledalce.

Z osvojitvijo nagrade bo namreč film Katje Colja prihodnje leto deležen redne distribucije po avstrijskih dvoranah.