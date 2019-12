Celovečerni prvenec Katje Colja na festivalu v Beljaku

V Beljaku se bo nocoj začel filmski festival K3, na programu katerega bo tudi več slovenskih filmov, med drugimi celovečerni prvenec Katje Colja, slovenska koprodukcija Igor in Rosa, z Borisom Cavazzo in Lunetto Savino v glavnih vlogah.

Med celovečerci bosta prikazana igrana filma Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča in Posledice Darka Štanteta ter observacijski dokumentarec Hči Camorre Siniše Gačića, na programu bo tudi šest slovenskih kratkih filmov. Potegovali se bodo za nagrado v višini 5000 evrov, ki jo bodo letos na festivalu podelili prvič. Nagrada obsega tudi distribucijo nagrajenega filma v Avstriji.

Filmski festival K3 se je v Beljaku pred leti začel kot festival kratkega filma, ki je prikazoval filme iz treh obmejnih držav: Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Od leta 2015 na festivalu prikazujejo tudi celovečerne filme, ki so nastali v treh regijah in spodbujajo srečanja med filmskimi ustvarjalci z namenom, da bi se povečalo število skupnih filmskih projektov.