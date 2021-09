Cepiva za širše glasbene okuse

Cepiva so v zadnjem obdobju še precej aktualna. Med cepljenjem proti covidu-19 ali proti gripi lahko prisluhnete še bendu z imenom The Vaccines. Fantje, doma iz Londona, so pred enim tednom izdali nov glasbeni izdelek z naslovom Back In Love City.

Deset let je že minilo, odkar sem prvič pisal o bendu The Vaccines in njegovem prvencu What Did You Expect From The Vaccines?, ki me je bil takrat prijetno presenetil. Skupino sta leta 2010 ustanovila pevec in kitarist Justin Hayward Young ter kitarist Freddie Cowan. Kmalu sta se jima pridružila še basist Arni Arnason in bobnar Pete Robertson, fantje pa so že leto kasneje posneli svoj prvenec What Did You Expect From The Vaccines?. Plošček je bil izredno uspešen in mlada skupina je takoj začela z vnetim koncertiranjem. Drugi album Come Of Age je zagledal luč leto kasneje, leta 2015 pa so fantje izdali English Graffiti, zanimivo ploščo, ki se je sicer rahlo oddaljila od prejšnjega sounda z uporabo elektronskih efektov, ki gledajo na osemdeseta leta. V zadnjih letih se je bilo med člani zasedbe nekaj zataknilo, bobnar Pete Roberston je zapustil bend, na njegovo mesto pa je stopil Yoann Intonti. Ob tem je postal stalni član skupine tudi pianist Timothy Lanham, ki je leta 2018 končal na platnico albuma Combat Sports. Po izidu plošče sta Young in Lanham ustanovila nov, stranski bend Halloweens in leto kasneje izdala prvenec Morning Kiss At The Acropolis. The Vaccines so se v zadnjem letu posvetili tudi glasbenim priredbam. Februarja je namreč zagledala luč kratka plošča Cosy Karaoke Vol.1 s šestimi priredbami starejših glasbenikov oz. bendov, kot sta na primer Wanda Jackson in Queens Of The Stone Age. Nato pa Back In Love City, nov plošček, ki traja tri četrt ure in ima trinajst novih skladb. Gre za glasbeno zelo raznoliko delo. Istoimenski single je na primer indie pop komad, ravno tako Headphones Baby, ki je v Angliji že pravi radijski hit. Nato pa imamo pesmi Wanderlust in Paranormal Romance, ki spominjata na glasbeno kuliso filma Pulp Fiction. El Paso je spet, popolnoma drugačna od prejnšnjih, na pol akustična skladba. Jump Off The Top je indie rok komad podoben tistim iz bendovega prvenca. Nato pa še XCT, agresivni pank rok! Skratka Back In Love City je album za širše glasbene okuse.

Back In Love City

The Vaccines

Indie pop rok

Awal Recordings, 2021