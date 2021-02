Černigoj v knjižni zbirki Fundacije CRTrieste

V nenehnem iskanju novih izkušenj in napovedovanju inovativnih izraznih možnosti. Skratka, Avgust Černigoj. Temu likovnemu umetniku, ki se je vse do zadnjega poigraval z novimi ustvarjalnimi izzivi, je posvečena 22. publikacija iz umetniške knjižne zbirke Fundacije CrTrieste. Gre za obsežno in s fotografskim gradivom razkošno založeno publikacijo, ki jo kot glavni avtor podpisuje Matteo Bonanomi. Zbirko je fundacija zasnovala kot reprezentančno, s katero predstavlja pomembnejše ustvarjalce našega območja. In kot ostale tudi ta publikacija ni na prodaj.

Černigoj e le avanguardie della Mitteleuropa (Černigoj in srednjeevropske avantgarde): tako so naslovili monografijo o opusu tega nadvse svojstvenega likovnega umetnika. Življenje in delo likovnika, »sina slovenskih staršev«, je zaobjeto v štirih poglavjih. Prvo, Trst, križišče nekega življenja, je posvečeno prvemu obdobju Avgustovega življenja, njegovemu izobraževanju, prvim umetniškim stvaritvam in predstavitvam. Avtorji so pozornost namenili tudi številnim krajem, v katerih se je Černigoj izobraževal in potem tudi ustvarjal. Černigoj konstruktivist: naslov zgovorno napoveduje vsebino drugega poglavja. V naslednjem je poudarek na slikarjevih javnih prikazih in na njegovem umetniškem sodelovanju pri notranji opremi ladij. In še zadnje poglavje, ki zaobjema štiri desetletja, in sicer 1945–1985, v katerih se je Avgust Černigoj posvečal eksperimentiranju.