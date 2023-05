Četverica zrelih žensk od Benetk do Rima

Diane, Vivian, Sharon in Carol smo že spoznali pred štirimi leti, ko so se štiri nadebudne prijateljice prvič predstavile v zabavni uspešnici Billa Holdermana Kljub zadovoljnih žensk. Takrat je skupina živahnih, že priletnih, a še vedno prikupnih gospe ponovno spletla mladostniške prijateljske vezi in ob skupnem branju uspešnice Petdeset odtenkov sive zaživela novo življenjsko pomlad.

Šestinštiridesetletni ameriški producent se je leta 2018 z žensko komedijo prvič preizkusil tudi v vlogi režiserja in scenarista. Po petih letih je zdaj spet vzel v roke življenja štirih velikih prijateljic in nadaljeval z opisovanjem njihovih prigod ter zabav.

Štiri leta po prvem delu filmske uspešnice - in seveda po dolgem obdobju pandemije in dolgočasne osamelosti - je Diane, Vivian, Sharon in Carol postavil na letalo, saj se je četverica simpatičnih žensk s knjižnim krožkom odpravila na izlet v Italijo.

Knjižni krožek je v resnici le pretveza, ker popotovanje od Benetk do Rima, mimo Firenc in Chiantija, je v resnici nekoliko zapoznelo praznovanje dekliščine še neporočene Vivian, ki je do nedavnega prisegala, da se ne bo nikoli poročila. A se je po srečanju z Arthurjem (tega igra šarmantni Don Johnson) očitno premislila.

Štiri vihrave sedemdesetletnice uživajo vsak trenutek svojih italijanskih počitnic in se pri tem nikoli ne potegnejo nazaj, kaj šele, da ne bi izkoristile vsakega trenutka na novo pridobljene mladosti.

Film deluje zanimivo, ker v njem nastopajo štiri izkušene dame z mednarodne filmske scene, toda zgodba je polna klišejev, ki jih italijanski gledalec s težavo prebavi. Ob Jane Fonda in Diane Keaton najdemo v zvezdniški zasedbi tudi Andyja Garcio, nedvomno pa blesti Giancarlo Giannini. Ta kljub prisotnosti izrednih zvezdnic se ne da in vsakič znova dokaže svoj izredni igralski talent, ki ga tudi tako zveneča imena nikakor ne zasenčijo.

Filmski kritiki in nasploh gledalci novega poglavja zaenkrat niso ocenili posebno dobro, ker se ritem med ogledom občasno izgublja, humor pa ne doseže vedno svojega cilja.

Klub zadovoljnih žensk, naslednje poglavje

Država: ZDA, 2023

Režija: Bill Holderman

Igrajo: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Giancarlo Giannini, Andy Garcia in Don Johnson