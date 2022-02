Čuku druga nagrada Nabokov

Tržaški pisatelj in pesnik Marij Čuk je na literarni nagradi Nabokov, ki jo podeljujejo v Apuliji, osvojil drugo mesto. Nagrajevanje je potekalo v soboto pod večer v občinskem gledališču v Novoliju blizu Lecceja. Čuk je nagrado prejel za italijanski prevod romana Črni obroč, ki je pod naslovom Fiamme nere izšel pri tržaški Mladiki. Prevod je delo Martine Clerici in je žirijo prepričal s svojo zgodovinsko tematiko in literarno-estetsko prodornostjo. Roman o požigu Narodnega doma razkriva temne strani fašizma, ki so italijanski javnosti malo poznane.

Literarna nagrada Nabokov je vsedržavnega pomena; tokratno 16. izvedbo je osvojila Francesca Romana Mormile z romanom Mare Loro (Založba Nutrimenti).