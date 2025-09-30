Cvitkoviču prestižna nagrada Italijanske zveze Fice za filmski opus

Režiser Jan Cvitkovič bo za svoj filmski opus v četrtek prejel nagrado Italijanske zveze za umetniški film (FICE). Kot so zapisali, Cvitkovič že od svojega prvenca Kruh in mleko, za katerega je v Benetkah prejel nagrado lev prihodnosti, »vstopa v prostor med surovo resničnostjo in poetično vizijo, kjer film diha skupaj s človekom«.

»Njegovo režijsko oko se občutljivo dotika ranljivosti in lepote, naj gre za intimne sledi v vsakdanu ali pa za dneve, ki jih je med snemanjem dokumentarnega filma Gram srca preživel z zasvojenci na ulicah, da bi ujel resnico do zadnjega diha. V njegovih delih prepoznavamo tudi prostor ob meji med Italijo in Slovenijo, med realizmom in poezijo, med življenjem in umetnostjo, in ta prostor je s svojo ustvarjalnostjo za vselej zaznamoval,« so nagrado utemeljili pri FICE.

Cvitkovič je ob novici o nagradi povedal, da je nagrada FICE je eno večjih presenečenj v njegovi filmski karieri. »Dojemam jo ne samo kot priznanje mojemu delu, ampak tudi kot priznanje predanemu delu vseh tistih, ki filme ustvarjajo skupaj z mano. Še posebej sem zadovoljen, ker so se za podelitev te nagrade odločili tudi na podlagi ogleda filma Gram srca, nizkoproračunskega, gverilskega dokumentarca, ki ni bil uvrščen v tekmovalni program lanskega Festivalu slovenskega filma, a po tej zavrnitvi že leto dni uspešno kroži po Sloveniji, zdaj pa se počasi in neizogibno vali še čez slovenske meje,« so njegove besede navedene v sporočilu za javnost.

V preteklosti so to nagrado prejeli nekateri svetovno znani filmski avtorji, kot so Peter Greenaway, Paolo Sorrentino, bratje Taviani in Giuseppe Tornatore. Zveza FICE združuje približno 600 predstavnikov neodvisnega filma - cineastov, distributerjev, producentov, avtorjev, organizatorjev festivalov in novinarjev -, vanjo pa je vključenih več kot 500 kinematografskih dvoran po vsej Italiji.

Nagrado bodo Cvitkoviču izročili v četrtek v dvorani UGG, kjer bo potekalo nagrajevanje.