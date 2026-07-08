Ne zgolj prikaz plesnih predstav

Skupni ples se nadaljuje. Na relaciji Gorica – Nova Gorica se je sodelovanje začelo še pred zamislijo in nato uresničitvijo projekta EPK GO! 2025 in se nadalje utrjuje. To z zadovoljstvom in ponosom poudarjajo organizatorji festivala sodobnega plesa Visavì Gorizia Dance Festival, v prvi vrsti goriški Center za gledališko produkcijo ArtistiAssociati. Čezmejni festival sodobnega plesa, ki bo na različnih prizoriščih širšega goriškega območja potekal med 14. in 18. oktobrom, so predstavili včeraj v prostorih BorGo Live Academy v Raštelu. Velja še enkrat poudariti, da festival, zasnovan pri goriškem centru ArtistiAssociati, nastaja v partnerstvu z občinami Gorica, Krmin in Gradišče ter s Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Nova Gorica in v sodelovanju z mrežo organizatorjev plesnih pobud Pan Adria. V to mrežo so vključeni centri iz raznih krajev Italije, Slovenije in Hrvaške, namenjena pa je odkrivanju in spodbujanju mladih plesnih talentov.

Sodobnost, izvirnost, mednarodno sodelovanje: to so najbolj značilni in najpomembnejši razpoznavni znaki goriškega festivala, ki že skoraj od začetka ni želel biti samo goriški. Če so se na prvih izvedbah plesnega festivala predstavljale pretežno krajevne oziroma skupine in posamezniki iz razmeroma omejenega območja, je z leti goriški festival prerasel v zelo zanimivo izložbo sodobne plesne ustvarjalnosti. Ob tem velja še enkrat pripomniti, da se sodobnemu plesu predvsem v Italiji in nasploh posveča malo pozornosti in posledično tudi sredstev. Festival Visavì pa mladim plesalcem in koreografom nudi dragoceno priložnost za nastop in za nadaljnje izobraževanje, saj prireja tudi delavnice.

Od Nove Gorice do Krmina

S tvorno udeležbo na lanskoletni pobudi GO! 2025 je festival pridobil na ugledu, saj je lani na njem nastopilo več znanih in kvalitetnih skupin in posameznikov. Ta trend se nadaljuje, ker je med letošnjimi nastopajočimi več uveljavljenih imen, med temi koreografa Sidi Larbi Cherkaoui in Ohad Naharin. Zaenkrat smo našteli 13 dogodkov, med nastopajočimi pa je največ italijanskih skupin oziroma plesalcev. Zanimivo je dejstvo, da večina napovedanih predstav, med temi je več premiernih, ni osredotočenih na »krajevne« teme, ampak take, ki iz razdalje opominjajo na univerzalnost samih tem, predvsem pa plesnega izražanja. Med prizorišči so tudi tokrat tri v Gorici: gledališče Verdi, Kulturni dom in Kulturni center Bratuž. V Novi Gorici je to dvorana SNG, v njem bosta nastopila tudi »domača« skupina MN Dance Company, ki bo ponovno predstavila svoj projekt Borderless Body, zasnovan za EPK GO! 2025 in pa skupina novosadskega Srbskega narodnega gledališča s Cherkaouijevo koreografijo. Na festivalu, in sicer v goriškem teatru Verdi, bo nastopil tudi plesni ansambel HNK Ivana pl. Zajca z Reke, ki bo prikazal koreografijo Ohada Naharina. Med prizorišči sta tudi gledališči v Krminu in Gradišču.

Z avtobusom po Brdih

Festival že dolgo ni želel biti zgolj prikaz plesnih predstav, zato so najprej v program vnesli razne delavnice in strokovna srečanja, letošnja novost pa je odkrivanje širšega goriškega prostora. Novo pobudo so poimenovali Visavì Discovery Tour: udeleženci bodo z avtobusom krožili po Goriških brdih, prečkali italijansko slovensko mejo, ustavili se bodo v vinskih kleteh, kjer bodo ob okušanju vina in drugih krajevnih dobrot poslušali tudi jazz glasbo. Projekt je namreč nastal v sodelovanju s festivalom Jazz&Wine Controtempo. Kot je pojasnil umetniški vodja Walter Mramor »Visavì Dance Festival 2026 nastaja iz želje, da bi ples postal prostor srečanja: med umetniki in skupnostmi, med ozemlji, kulturami in generacijami«.