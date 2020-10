David Copperfield tokrat nekoliko drugače

Zelo svež pogled na Dickensov znameniti avtobiografski roman David Copperfield o mladeniču, ki si želi postati pisatelj, ob tem pa tudi zgodba o revščini v viktorijanskem Londonu. Zanj je poskrbel Armando Iannucci, škotski režiser, seveda italijanskih korenin, ki je v Veliki Britaniji televizijski zvezdnik (in je v Oxfordu študiral angleško književnost). Zgodbo je tudi sam ocenil kot izrazito žalostno, saj je Charles Dickens vanjo vključil surove razmere tistega časa in brezčutne like, zato pa se ji je režiser tokrat približal z dobro dozo ironije in smeha, da se je tudi gledalec loti z velikim veseljem.

Film tako zelo doživeto pripoveduje o Davidu Copperfieldu, od rojstva mimo otroštva do najstniških in odraslih let. Dobrosrčni junak, ki odrašča brez očeta, je obkrožen z dobroto, zlonamernostjo, revščino in bogastvom. V viktorijanski Angliji spozna celo vrsto izjemnih osebnosti. A ko se končno odloči postati pisatelj, ko išče družino, prijateljstvo, ljubezen in svoje mesto na svetu, se izkaže, da je prav njegova življenjska zgodba med vsemi najbolj zapeljiva in seveda zanimiva.

V filmu igra naslovno vlogo Dev Patel, ob njem pa igralsko zasedbo tvorijo še Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Whishaw in Peter Capaldi. Dev Patel je v filmskem svetu zaslovel z vlogo v Revnem milijonarju (2008) v režiji Dannyja Boyla, Tilda Swinton pa je ena velikih igralk sodobnega filma.

La vita straordinaria di David Copperfield

Velika Britanija, ZDA 2019

Režija: Armando Iannucci

Igrajo: Dev Patel, Hugh Laurie in Tilda Swinton