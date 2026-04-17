Dedinja Farrère kot Madame L’Oréal

Film La femme la plus riche du monde (slo. Najbogatejša ženska na svetu), v katerem je Marianne Farrère lastnica svetovno znane znamke Windler, je navdihnila resnična življenjska zgodba Liliane Bettencourt, veleposestnice, ki je podedovala in nato tudi upravljala ogromno družinsko premoženje ter bila v svetu poznana predvsem kot Madame L’Oréal. Lepoto, ki jo njena družina od vselej prodaja in obljublja, pa ravno ona, Marianne, izgubi, ko ji je jasno, da kljub blaznemu bogastvu in udobju ji je zaradi nesrečne poroke življenje prehitro ušlo.

Takrat pa se pojavi moški, ki ji postavi svet na glavo. Pierre Alain Fantin, fotograf in pisatelj, se ji najprej prikupi, nato pa očara do take mere, da je Marianne Farrère pripravljena na vse, zato da ne izgubi ponovno pridobljene mladosti. Najprej prenovi garderobo, pričesko in izgled, zatem pa še hišno opremo in vse, kar si Pierre želi, tudi tedaj, ko se on izkaže za to, kar v resnici je – se pravi sebičen, histeričen egocentrik, ki mu je bolj mar za ženskin denar in udobje kot pa zanjo. Marianne se nikakor ne da in ekscentričnemu fotografu zagotavlja vse večje vsote denarja, ki jih on predrzno jemlje in jih hkrati zahteva še več.

Poteku dogodkov, ki naglo drsijo vzdolž, se zoperstavi Mariannina hčerka, ki želi zavarovati mamo, a seveda tudi premoženje, ki ga najbogatejša ženska na svetu neprisebno zapravlja.

Režiser celovečerne filmske drame s primesmi komedije Thierry Klifa, v preteklosti uspešen novinar revije Studio, se je življenjske zgodbe Liliane Bettencourt lotil zato, ker ji je sledil kot kronist in se naposled prepričal, da jo velja posredovati tudi širšemu občinstvu. Glavno vlogo je zaupal eni izmed največjih sodobnih francoskih igralk, Isabelle Huppert, kar predstavlja hkrati dodano vrednost in pa šibkost filma, ker danes triinsedemdesetletna igralka s svojo temperamentno interpretacijo zasenči vse ostalo. Igralec Laurent Lafitte, ki v filmu pooseblja fotografa Françoisa Marie Banierja, pa si je za svoj nastop zagotovil francoskega oskarja, zlatega césarja.

Najbogatejša ženska na svetu

Država: Francija, 2025

Režija: Thierry Klifa

Igrajo: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte in Marine Foïs