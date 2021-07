Dee Gees – ko imajo glasbeniki preveč prostega časa ...

Disco music je glasbena zvrst, ki je v sedemdesetih letih kraljevala tako na radijskih postajah kot v večini disko klubov. S popularnim žanrom se je ukvarjalo ogromno glasbenikov, med najbolj uspešnimi pa je prav gotovo bila avstralska skupina Bee Gees. Bend, ki so ga sestavljali trije bratje – Barry, Robin in Maurice Gibb –, je v teku štiridesetletne kariere prodal nad 200 milijonov ploščkov, ob tem pa prejel nešteto priznanj in nagrad. Fantje so bili za vzor marsikateremu glasbeniku, med katerimi je tudi slavni Dave Grohl; bivši bobnar Nirvane, danes lider rok benda Foo Fighters, se je sicer odločil za povsem različno glasbo, občasno pa le priznal, da ga mikata tudi pop in disco music. Novica, da bo s svojim bendom Foo Fighters izdal ploščo glasbenih priredb Bee Geesev, pa je vseeno presenetila njegove oboževalce. Ampak res je, 17. julija, ob dnevu ploščarn, ki so si ga leta 2007 zamislile neodvisne prodajalne plošč v ZDA, da bi oživile poslušanje (in kupovanje) gramofonskih plošč, zagledal luč album Hail Satin zasedbe Dee Gees (v kar so se ob tej »disko priložnosti« preimenovali Foo Fightersi).

Na vinilni plošči, ki je izšla v omejeni izdaji, dobimo na eni strani pet glasbenih priredb skupine Bee Gees, na drugi pa pet live verzij pesmi iz zadnjega ploščka Foo Fightersev Medicine at Midnight. Grohl je v nekem intervjuju pojasnil, kako je nastala zamisel za tak album. »Vsak dan smo se srečevali v glasbenem studiu, da bi snemali nove komade za nov album. Na programu smo imeli tudi snemanje ene glasbene priredbe, tako smo pač obljubili angleški BBC novinarki Jo Whiley, nismo pa točno vedeli kaj in kako. Naenkrat je nekdo vprašal, če smo videli dokumentarec o Bee Geesih. Vsi so pritrdili, kaže, da sem bil edini, ki ga ni videl. Zato sem pa predlagal, naj zaigramo eno njihovo. “Kako to misliš,” so me vprašali. “Zaigrajmo njihov komad na isti način, kot bi ga oni.” Najprej smo posneli instrumente, nato pa sem se opogumil in zapel – in naj vam povem, nikoli nisem tako pel. To je bila najlažja pesem, kar sem jih kdajkoli zapel v življenju! V šestih minutah je bilo vsega konec. Tako bi bil moral peti v zadnjih petindvajsetih letih, sem si mislil!«

Grohl je svojo nalogo dobro opravil, pesmi poje v falzetu, band se je tudi izkazal, priložnostna zasedba Dee Gees pa je očitno projekt druščine, ki ima na razpolago preveč prostega časa ...

Hail Satin

Dee Gees (Foo Fighters)

Disco music

Roswell Records/RCA Recordings, 2021