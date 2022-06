Deluxe različica glasbene klasike

V zadnjih letih smo večkrat obravnavali glasbene dvojice, kot so na primer The Black Keys, Royal Blood in Tweak Bird, med boljše pa sodi tudi The Kills. Ta nam danes ponuja novo različico slavnega albuma No Wow iz leta 2005, ki je priložnostno izšla z novim miksom ameriškega producenta Tchada Blakea.

Ameriška pevka Alison »VV« Mosshart in angleški glasbenik Jamie »Hotel« Hince igrata posebno mešanico bluz roka in garage ritmov, veliko je tudi distorzij kitar in elektronskih efektov, pa še posebnost, dvojni vokal.

Bonnie & Clyde bluza, kot jima pravijo, sta se spoznala pred več kot dvajsetimi leti, ko je Mosshart še igrala z ameriškim pank bendom Discount. Na začetku ju je ločil ocean, kmalu nato pa se je Mosshart preselila v Anglijo in leta 2003 je zagledal luč prvenec Keep On Your Mean Side.

Glasbeni kritiki so ju kmalu primerjali starejši glasbeni dvojici The White Stripes, Mosshart in Hince pa sta v naslednjih letih dokazala, da sta bend zase! Izdala sta še dve plošči, No Wow in Midnight Boom, leta 2011 pa zaslovela s ploščkom Blood Pressures. Mosshart je v istem obdobju postala članica ameriškega super-benda The Dead Weather, ki ga sestavljajo še kitarist Dean Fertita (Queens Of The Stone Age), basist Jack Lawrence (The Raconteurs) in glasbena legenda Jack White (The White Stripes).

Skupina The Kills je v zadnjih desetih letih, zaradi sodelovanj v drugih glasbenih projektih, izdala le eno ploščo in sicer Ash & Ice leta 2016. Pred dvema letoma je sicer izšel plošček Little Bastards, šlo je pa za izbor dvajset, tako imenovanih b-verzij komadov, ki niso bili še dobili mesta v uradni diskografiji benda.

Vse kaže, da bodo oboževalci glasbenega dvojčka morali še počakati na nov glasbeni material. Do takrat pa lahko prisluhnejo novi verziji albuma No Wow iz leta 2005, ki je prejšnji teden izšel v posebni deluxe različici. Prvotnemu ploščku sta Mosshart in Hince dodala še nov miks, za katerega je poskrbel ameriški glasbeni producent Tchad Blake. Pesmi so zato nekoliko drugačne, v določenih trenutkih skoraj primerne za klubski plesni večer.

No Wow

(The Tchad Blake Mix 2022)

The Kills

Garažni bluz rok, electro rok

Domino Recording, 2022

Ocena: ★★, 1/2