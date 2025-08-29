Desa Muck praznuje 70 let

Pisateljica, dramatičarka, igralka in publicistka Desa Muck danes praznuje 70. rojstni dan. Napisala je več kot 60 literarnih del za otroke, mladino in odrasle, mnoga so večkrat ponatisnjena. Pred dvema letoma je prejela Levstikovo nagrado za življenjsko delo za izvirno leposlovje. Že vrsto let je med najbolj branimi slovenskimi avtorji.

Mlajše bralce je Muck med drugim navdušila z zbirkama Anica, in Jakob, ter Čudežno bolho Megi, mladino pa tudi s knjigami iz zbirke Blazno resno. Po izboru več tisoč šolarjev sta leta 1999, 2002 in 2003 v akciji Moja najljubša knjiga prvi mesti zasedli njeni mladinski pripovedi Lažniva Suzi in Anica.