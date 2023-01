Dialog med žalostjo in novo energijo

Sandra Kinsler je uspešna prevajalka, ki ima v Parizu, kjer živi, ogromno dela. Vse bolj pogosto jo vabijo, da tolmači politične predstavnike, ki se udeležujejo pomembnih mednarodnih dogodkov. Istočasno ji gre življenje ob hčerkici kar dobro od rok, pa čeprav ni še prebolela izgube partnerja.

Zadeve se zakomplicirajo in se ji začne življenje postavljati na glavo, ko njen oče zboli. Nekdanjemu profesorju filozofije diagnosticirajo namreč Bensonov sindrom, to je nevrodegenerativno bolezen, ki je zelo podobna demenci.

Sandra skuša najprej pomagati mami pri očetovi oskrbi, kmalu nato pa mora tudi odločati o njegovi prihodnosti, saj se očetovo zdravstveno stanje naglo slabša.

Ko njegovo življenje počasi ugaša, pa se v Sandrinem vsakdanu prižge plamen upanja v novo ljubezen, ker po nekaj letih ponovno sreča starega prijatelja Clementa in se z jim zaplete v strastno razmerje, in to kljub dejstvu, da je Clement poročen.

Novi film enainštiridesetletne režiserke Mie Hansen Love je avtobiografska zgodba, s katero se je francoska avtorica vrnila med ulice in ceste rodnega Pariza. Predvsem pa je njen film zelo osebna pripoved o preporodu, ki ga je režiserka doživela na lastni koži.

Celovečerec, ki ga je Mia Hansen Love predstavila lani na festivalu v Cannesu, je bil v sklopu Quinzaine des Realisateurs deležen številnih pohval tudi zaradi nadvse dobro odigrane vloge protagonistke Lee Seydoux.

Scenarij filma Un beau matin, kot je povedala sama režiserka, sta navdihnili bolezen očeta in pa nepričakovana radost, ki jo je v istem obdobju doživljala ob ponovnem snidenju s starim prijateljem. Film je tako nekakšen dialog med žalostjo, ki glavno junakinjo prevzame v trenutku, ko ji je jasno, da del njene družine in preteklosti odhaja, in pa energijo, ki jo doživlja ob gledanju v prihodnost. Ta ji pravzaprav pomaga tudi kljubovati življenjskim preizkušnjam.

Celovečerec Un beau matin je od danes na sporedu tudi v tržaški dvorani Ariston.

Un bel mattino (Un beau matin)

Država: Francija, 2022

Režija: Mia Hansen Love

Igrajo: Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud in Nicole Garcia