Dileme gluhoneme mlade ženske

Ángela je gluha od otroštva in je na tem, da postane mama. S partnerjem Héctorjem, ki nima težav s sluhom, z velikim zadovoljstvom pričakujeta otroka. A dojenčkov prihod zelo spremeni njun odnos. Najprej morata razumeti, če bo tudi Ona, tako je namreč ime novorojeni deklici, imela težave s sluhom, ko se končno izkaže, da jih nima, se odnos med Ángelo in Héctorjem zelo iznakazi. Mlada mamica se namreč sooča s pričakovanji in strahovi, ki jih prinaša materinstvo, ob tem pa mora iskati nove načine bivanja med svetom gluhih in slišečih. Zelo jo skrbi, da bi v družini lahko ostala odrezana iz vsakdana ostalih članov, ker ne sliši. Z Ono ne uspe najti primernega sozvočja in kmalu ji postane jasno, da jo tudi mame drugih otrok puščajo ob strani. Tudi s Héctorjem ne gre bolje, saj sta vsak dan bolj oddaljena. Nekega dne navidezno nepomemben razlog privede do hudega prepira. Če želita rešiti že hudo načeto situacijo, se bosta morala zelo potruditi ...

Celovečerec, ki si je v Barceloni februarja letos zagotovil kar tri najbolj prestižne španske filmske nagrade Goya, je povzet po kratkometražnem filmu, ki ga je režiserka Eva Libertad posnela pred nekaj leti, ker je želela spregovoriti o življenju mlajše sestre in vsakdanu gluhoneme mlade ženske. Danes sedeminštiridesetletna filmarka pa je kmalu dognala, kot je priznala, da bi lahko povedala še marsikaj in se je zato odločila za celovečerec, v katerem prav sestra Miriam nastopa v vlogi protagonistke.

Celotna zgodba namreč izvira iz osebne izkušnje, ki jo s pomočjo filmske govorice avtorica in njena sestra delita z občinstvom.

Posebnost dela je prav v tem, da ne gre za izmišljeno pripoved, temveč za avtobiografsko zgodbo, ki se postavi na stran gluhonemih ljudi in pripoveduje o njihovem spoprijemanju z našim svetom, v katerem ima zvok pomembno vlogo pri doživljanju in sporazumevanju. Pri tem film opozarja na nevidno obliko invalidnosti in na težave slušno prizadetih oseb, ki morajo kljubovati vsakdanjemu življenju in istočasno gojiti medčloveške odnose. Take, ki večinoma slonijo prav na dialogih in pogovorih.

Il silenzio degli altri

Država: Španija, 2025

Režija: Eva Libertad

Igrajo: Miriam Garlo, Alvaro Cervantes in Elena Iureta