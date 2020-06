Dobrodošel, »Nori konj«!

Ko sem lani napisal, da bo leto 2020 sovpadalo z glasbenim preporodom ameriškega glasbenika Nicka Oliverija, seveda nisem pričakoval svetovne pandemije. Sicer dvomim, da ima »Nori konj« prste vmes pri širitvi koronavirusa, čeprav dandanes nikoli ne veš ... Dejstvo pa je, da je bila prva polovica leta za Oliverija zelo produktivna. Februarja sta namreč izšla kar dva albuma: Shooters Bible, to je plošča, ki jo je Nick posnel že leta 2010 in jo nato »pozabil« v predalu svoje pisalne mize. Tako se pač zgodi, posnameš ploščo (na kateri se za bobni poti celo bivši bobnar Nirvane Dave Grohl!!), nato pa raje žuraš po Kaliforniji, na posnetke pa enostavno pozabiš ... Teden pred izidom »biblije strelcev« pa smo po osmih letih končno dočakali čisto novo ploščo skupine Mondo Generator z nič kaj provokativnim naslovom Fuck It. Še manj izzivalna je platnica ploščka: na fotografiji nam dve roki, vklenjeni v lisice, kažeta sredinca. Nick je pač Nick. Povratek benda, ki ga je sam ustanovil daljnega leta 1997, je želel predstaviti s svojim nekonvencionalnim stilom. In to mu je tudi uspelo.

Bend Mondo Generator je Oliveri ustanovil, potem ko je skoraj štiri leta bil član stoner pionirjev Kyuss. Ime novega projekta je poimenoval ravno po pesmi Kyussov Mondo Generator. S pomočjo bivših sočlanov benda in drugih glasbenikov je leta 2000 posnel prvenec Cocaine Rodeo, istočasno pa je postal član zloglasne zasedbe Queens Of The Stone Age. Sound, ki ga je Oliveri izbral za svojega, je zelo pank orientiran z rokenrol in hardkor niansami. V njegovih pesmih se na primer pozna vpliv bendov, kot so Dead Kennedys, Black Flag in Turbonegro. Tako je tudi v novem albumu Fuck It. Ploščo so Mondo Generator izdali, potem ko je Oliveri spet postavil projekt na noge; ob njem stojita danes kitarist Mike Pygmie in bobnar Michael Amster. Album traja malo več kot štirideset minut, sestavlja pa ga štirinajst komadov. Ploščo so fantje posneli v glasbenem studiu Pink Duck Studios prijatelja Josha Hommeja (lider benda Queens Of The Stone Age). Večina pesmi traja manj kot tri minute, v tipičnem pank-hardkor stilu. Tudi stoner korenine pridejo na dan in sicer v pesmi Kyuss Dies! Med boljše skladbe spadajo tudi rokenrol eksplozija Fuck It in komada Death Van Trip ter Nowhere Man. Welcome back, »Crazy horse«!

Fuck It

Mondo Generator

Pank, hardkor, stoner

Heavy Psych Sounds Records, 2020