Določili so prizorišče Evrovizije 2026

Jubilejno 70. tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto potekalo na Dunaju, je danes sporočila avstrijska javna televizija ORF, ki bo organizator tega velikega glasbenega dogodka.

Veliki finale evrovizijskega tekmovanja bo v soboto, 16. maja 2026, oba polfinalna večera pred tem 12. in 14. maja.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s pesmijo Wasted Love v švicarskem Baslu bo prizorišče glasbenega tekmovanja maja 2026 v dunajski Stadthalle. Za gostitelja Evrovizije je bil v tekmi tudi Innsbruck, a tirolska prestolnica na koncu ni bila izbrana.

Avstrijsko glavno mesto s približno dvema milijonoma prebivalcev se je za organizacijo evrovizijskega tekmovanja po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potegovalo pod geslom Europe, shall we dance? (Evropa, gremo plesat?). Dunaj je pri tem stavil na svoje pretekle izkušnje, svojo infrastrukturo in številne hotelske postelje.

Manjši Innsbruck je z geslom Together on Top (Skupaj na vrhu) poskušal izpostaviti svojo spektakularno alpsko lego.

Dunaj je tekmovanje za pesem Evrovizije nazadnje gostil leta 2015.