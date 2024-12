Donatella Ruttar: Muzej SMO povezuje različne ljudi

Živo kulturno središče in še vedno sodoben muzej, ki predstavlja kulturno, krajinsko ter drugo bogastvo poselitvenega ozemlja Slovencev v Italiji. Pa tudi zgodovino tega prostora, ki sega od Kanalske doline vse do Milj: multimedijski muzej SMO (akronim za Slovensko multimedialno okno) v Špetru, ki so ga uradno odprli 14. decembra 2013 in je nastal v okviru evropskega projekta JezikLingua, je vse to in še več.

Danes in jutri s prireditvijo 10+1=SMO zaključuje praznovanja ob desetletju delovanja. Za SMO že od vsega začetka skrbi Inštitut za slovensko kulturo, zasnovala pa ga je arhitekta Donatella Ruttar, ki je še danes njegova direktorica.

Zakaj je ta muzej tako poseben in pomemben?

SMO je bil prvi povsem interaktivni in multimedijski muzej ne samo pri nas, temveč v Italiji nasploh, poseben pa je bil tudi zaradi svojega koncepta: je krajinski in pripovedni muzej, predstavlja torej kulturno krajino. S tega vidika še vedno ohranja svojo inovativnost. Za mlajše je tak muzej privlačen zaradi svoje multimedijskosti, sicer pa je njegova dodana vrednost tudi v tem, da vsebine podaja na mehek, nevsiljiv, občutljiv način.

Ogled muzeja v obiskovalcih, ki se poglobijo, pravzaprav potopijo v posamezne vsebine, nekaj premakne, v njih vzbudi določene občutke in jim omogoči, da spoznajo tudi delček samih sebe. Ob njegovi ustanovitvi je tedanja predsednica Inštituta za slovensko kulturo, danes žal pokojna Bruna Dorbolò, dejala, da je SMO okno, ki kaže lepoto in dušo tega prostora ter ohranja seme integracije, okno, ki se odpira v svet, a kjer se lahko vsak počuti doma.

So se te njene besede uresničile?

Mislim, da je SMO v celoti izpolnil naša pričakovanja o tem, da bo zaživel kot odprt prostor, ki bo privabljal in povezoval različne ljudi. Sem prihajajo obiskovalci, ki si želijo ogledati muzej, posamezniki pa tudi skupine. Še vedno jih je veliko iz Slovenije, k nam pa redno prihajajo tudi študentje Univerze v Vidmu, da vidijo, kaj je sodobna muzeografija. Poleg tega pa skupaj z Beneško galerijo in dvorano Slovenskega kulturnega doma gosti najrazličnejše dogodke in srečanja, ki presegajo lokalno raven in privabljajo širšo javnost.