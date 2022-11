Dragoceni spomini Bojana Brezigarja

Pri Založništvu tržaškega tiska je pravkar izšla knjiga novinarja Bojana Brezigarja z naslovom Srečanja ...doma in po svetu, o svobodi, identiteti, manjšinah. Knjigo so predstavili na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je o njej, poleg avtorja, spregovoril urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin. Brezigarjevo knjigo bodo v naslednjih dneh predstavili tudi v zamejstvu.

Delo med drugim temelji na zapiskih iz preko štiridesetih notesnikov, v katere je nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika beležil tudi misli ob pogovorih z vplivnimi ljudmi, ki jih je srečal od leta 1968 do danes. Brezigar se je uvodoma vrnil v čas vdora sovjetske vojske in njenih zaveznikov na Češkoslovaško avgusta leta 1968, s katerim se je seznanil dobesedno iz prve roke.