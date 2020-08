Dragu Jančarju drevi v Salzburgu prestižna literarna nagrada

Pisatelj Drago Jančar bo drevi v Salzburgu prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost. Ena od odlik Jančarjeve literature je, da ob posamezniku prikaže izkrivljenja zgodovine, so zapisali v obrazložitvi.

Avstrijsko državno nagrado za evropsko literaturo v vrednosti 25.000 evrov letno podeljujejo za celoten literarni opus evropske avtorice ali avtorja, ki je v mednarodnem prostoru še posebej opažen.

Jančar je v nemškem prostoru znova opozoril nase lani s prevodom romana In ljubezen tudi. Prestižno literarno nagrado so med drugim prejeli poznejši dobitnik Nobelove nagrade za literaturo Patrick Modiano (2012), Mircea Cartarescu (2015), Karl Ove Knausgard (2017), Zadie Smith (2018) in nazadnje Michel Houellebecq.

Podelitve nagrade se bo udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Ministrica za kulturo Andrea Mayer bo zvečer priredila tudi sprejem Jančarju v čast.