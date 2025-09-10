Drevi o filmih, ki rušijo meje

O meji med Italijo in Jugoslavijo oziroma Slovenijo, pa tudi o prehajanju meja, ki nas edino vodi v spoznavanje »drugega«, bo danes tekla beseda v tržaški kinodvorani Ariston (Drevored Romolo Gessi 14). Tu bodo ob 18.30 predvajali film L’altrove più vicino (Najbližje drugje), v katerem italijanska režiserka Elisabetta Sgarbi popelje gledalca na svojevrstno potovanje po Sloveniji. V petdesetminutnem filmu iz leta 2017 nastopajo Claudio Magris, Paolo Rumiz, Alojz Rebula, maestro Igor Coretti-Kuret, odlomke iz del Borisa Pahorja pa bere legendarni italijanski igralec Toni Servillo.

Projekciji bo sledila predstavitev kataloga Oriente Vzhod / Occidente Zahod – Meja skozi film in zgodovino. Katalog retrospektive goriškega Kinoateljeja je nekakšen atlas – geografski, politični in zgodovinski. Posamezni prispevki so kot zemljevidi, ki bralcu pomagajo krmariti med številnimi območji retrospektive, ki v letošnjem letu osvetljuje slovensko in italijansko kinematografijo. Zasnovali so jih izjemni »kartografi«: zgodovinarji, kritiki, antropologi ter filmski in televizijski ustvarjalci.

Ta posebni atlas, ki se posveča meji med Italijo in Slovenijo (nekdaj tudi Jugoslavijo), dopolnjujejo zapisi filmskih avtoric in avtorjev, katerih dela sestavljajo obsežno retrospektivo. Njihovi filmi so od druge svetovne vojne do danes to mejo spreminjali v prizorišče zgodb – političnih in ljubezenskih, vohunskih in družbenih, komičnih in tragičnih, poetičnih, vojnih in mirovnih, uporniških in prepletajočih se.

Prispevke, zbrane v dvojezičnem katalogu, so napisali Lorenzo Codelli, Donatello Fumarola, Sergio M. Grmek Germani, Katja Hrobat Virloget, Nerina T. Kocjančič, Varja Močnik, Stojan Pelko, Mojca Petrič Bužan, Jasna Pintarič, Jože Pirjevec, Igor Prassel, Nicoletta Romeo, Silvana Silvestri, Andrej Šprah, Marcel Štefančič, jr., Sergio Toffetti, Nace Zavrl in Mateja Zorn. Katalog sta uredila Donatello Fumarola in Mateja Zorn.