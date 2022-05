Dropout Boogie, garažni bluz

Ameriški glasbeni duo The Black Keys je lani praznoval 20-letnico delovanja. Fanta sta poleti začela s snemanjem novega glasbenega materiala, danes pa nam ponujata plošček Dropout Boogie.

Bend The Black Keys je nastal leta 2001. Daniel Auerbach je takrat bil član skupine The Barnburners, ko pa so se odločili, da bodo posneli ploščo, se preostali člani benda niso prikazali. Po naključju je v snemalni studio stopil Patrick Carney, ki je takrat živel v stanovanju v zgornjem nadstropju, in fanta sta tako začela z vajami. Leto kasneje je zagledal luč njun prvenec The Big Come Up, plošča pa je presenetila veliko večino glasbenih kritikov. Dvajsetletna Auerbach in Carney, prvi pevec in kitarist, drugi bobnar, sta takrat spajala ljubezen do bluz glasbe z rok in garage kitarami. Sound, ki sta ga ustvarjala, lahko primerjamo Hendrixovemu stilu in glasbi skupine The White Stripes, se pravi prava rokerska eksplozija. V prvih desetih letih je bend izdal kar pet plošč, z albumom Brothers iz leta 2011 in naslednjim El Camino pa postal planetarni glasbeni fenomen. Auerbach in Carney sta zaslovela v svetu, ostala pa sta zvesta bluz koreninam. Še več, Auerbach je v kraju Nashville ustanovil glasbeni studio Easy Eye Sound Studios in v nekaj letih dokazal tudi svoje producentske sposobnosti. In ravno v studiu v Nashvilleu sta Auerbach in Carney lani poleti začela snemati novo ploščo. V nekem intervjuju sta dejala, da se bosta vrnila k izvirnemu soundu prvih albumov.

Dropout Boogie je res neke vrste pogled v preteklost, predvsem v tisti bluz, ki je pred sto leti postavil temelje za nadaljnji razvoj svetovne glasbene scene. Bluzu, ki ga izvajata ameriška fanta, pa je treba dodati pridevnik »garažni«, za katerega so značilne surove distorzije kitar. Burn The Damned Thing Down je v tej smeri konkreten primer! Nekaj country roka dobimo v skladbi For The Love Of Money, pri komadu Good Love pa lahko prisluhnemo tudi kitari liderja legendarnega benda ZZ Top, Billyja Gibbonsa. Ob tem so The Black Keys poskrbeli tudi za radijski hit, to je prvi single Wild Child, saj tudi brez tega ne gre.

Tudi Auerbachu in Carneyu moramo biti hvaležni, da nas z izidom vsake nove plošče spominjata, da so bluz glasba in vse njene variante še vedno aktualne.

Dropout Boogie

The Black Keys

Garažni bluz rok

Easy Eye Sound / Nonesuch Records, 2022

Ocena: ★★★★