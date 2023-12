Dunajski filharmoniki na novoletnem koncertu ponovno s Christianom Thielemannom

Dunajski filharmoniki bodo 1. januarja z novoletnim koncertom že 84. po vrsti pozdravili ljubitelje klasične glasbe po vsem svetu. Njihov koncert v živo si bo mogoče ogledati v približno sto državah, tudi Sloveniji. Pod vodstvom maestra Christiana Thielemanna bo na novoletnem koncertu tokrat prvič zazvenelo devet od skupno 15 skladb programa.

Med drugim bo v sklopu novoletnega koncerta premierno zazvenela priredba Quadrille WAB 121 avstrijskega skladatelja Antona Brucknerja. Prihodnje leto bo glasbeni svet obeležili veliko Brucknerjevo obletnico, saj bo 4. septembra 2024 minilo 200 let od skladateljevega rojstva, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tudi tradicionalni film, ki bo prikazan v sklopu novoletnega koncerta, bo v celoti posvečen skladateljevi obletnici. Pod naslovom Popotovanje v režiji Felixa Breisacha bodo prikazane glavne postaje v Brucknerjevem življenju, vključno z njegovim rojstnim krajem Ansfeldnom v Spodnji Avstriji in Bad Ischlom.

Baletne nastope, ki so del novoletnega koncerta, so med drugim posneli v Bad Ischlu, tudi v luči Evropske prestolnice kulture prihodnje leto. Pod koreografijo se je podpisal Davide Bombana, kostumi plesalcev so delo Susanne Bisovsky.

Za nemškega dirigenta Christiana Thielemanna bo tokratni novoletni koncert z Dunajskimi filharmoniki drugi po letu 2019.

Dunajski filharmoniki vsako leto ob prelomu leta pripravijo program iz bogatega repertoarja dinastije Strauss in njihovih sodobnikov. Tokrat so poleg del Johanna in Eduarda Straussa ter Antona Brucknerja na programu novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov še dela Karla Komzaka, Josepha Hellmesbergerja, Carla Michaela Ziehrerja in Hansa Christiana Lumbyeja.

Televizijski prenos koncerta na prvi dan novega leta se bo tradicionalno začel ob 11.15. Pred tem bodo na avstrijski televiziji ob 10.35 prikazali dokumentarni film z naslovom Uvod v novoletni koncert, ki bo ponudil pogled v zakulisje.

Prvi koncert Dunajskih filharmonikov ob prehodu leta je bil leta 1939 pod taktirko Clemensa Kraussa, a ga takrat niso pripravili na prvi dan novega leta, pač pa na silvestrovo.