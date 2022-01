Dva hita ... in to je tudi vse

Uporaba sintetizatorjev zvoka je v zadnjih letih spet zelo v modi na mednarodni pop sceni. Predvsem v Angliji se ti elektronski efekti veliko uporabljajo, kakšen krat celo pretirano. Eden izmed teh bendov je prav gotovo skupina The Wombats, ki je prejšnji teden izdala svojo peto studijsko ploščo z naslovom Fix Yourself, Not The World.

Zasedba The Wombats je del tistega angleškega new wave oziroma synth pop glasbenega vala, ki se je v Angliji pojavil na začetku novega tisočletja. V isto skupino lahko uvrstimo tudi zasedbi Kaiser Chiefs in Maximo Park, s katerima je uporaba (in ponekod „zloraba“) sintetizatorjev zvoka v indie-pop glasbi spet zaživela. Nekatere izmed teh skupin so se z leti uveljavile tudi na evropski glasbeni sceni, gotovo pa so precenjene in to predvsem na domačih tleh.

Glasbeni projekt The Wombats sta skoraj pred dvajestimi leti ustanovila pevec, kitarist in pianist Matthew Murphy ter bobnar Dan Haggis. Kmalu se jim je pridružil še Norvežan, basist Tord Øverland – Knudsen. Zgodba angleškega benda je res posebna. Skupina je potom univerze sprejela ponudbo, da nastopi na neki glasbeni reviji na Kitajski. Murphy in ostali so tako leta 2005 nastopili pred dvajset tisoč navdušenimi gledalci ter v bistvu zasloveli prej v tujini, kot doma! Leto kasneje je na Japonski izšel njihov prvi album Girls, Boys and Marsupials, na angleškem otoku pa so zasloveli komaj leto kasneje s ploščo A Guide to Love, Loss and Desperation. Radijski dj-ji so takrat začeli z vrtenjem singlov Kill the Director in Let’s Dance to Joy Division ter tako bistveno pripomogli k vzponu mlade zasedbe. Leta 2011 je bend posnel drugo ploščo z naslovom The Wombats Proudly Present: This Modern Glitch, štiri leta kasneje pa še album Glitterburg. Sintetizatorji zvoka so z leti postali prava stalnica v glasbi angleškega tria. Leta 2018 je prišla na vrsto plošča Beautiful People Will Ruin Your Life, prejšnji teden pa Fix Yourself, Not The World, ki je sad covid-19 pandemije, saj so jo člani benda posneli na daljavo, vsak na svojem domu. Glasbeni kalup je podoben tistemu iz prejšnjih ploščkov. Fantje so poskrbeli za nekaj radijskih hitov, kot sta If You Ever Leave, Ìm Coming With You in Ready For The High in to je bolj ali manj tudi vse.

Fix Yourself, Not The Worlds

The Wombats

Synth pop, indie rock

AWAL Recordings, 2022

Ocena: ★★