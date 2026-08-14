Dvajsetletnica deset tisočih dni

Skupini Tool sem prvič prisluhnil leta 2006, ko mi je prijatelj posodil kaseto. Na njej je bil posnet album 10.000 Days, ta pa letos praznuje dvajsetletnico izida. Spomnim se, da sem tisto kaseto dobesedno izrabil, jo pokvaril in prijatelju v opravičilo kupil zgoščenko, ob tem pa podrobno in skoraj obsedeno začel poslušati še preostale tri albume kalifornijskega benda.

Tool so nastali proti koncu osemdesetih. Pevec James Maynard Keenan je v tistih letih zapustil projekta Children Of The Anachronistic Dynasty in TexAns, s katerima ni imel velikega uspeha. Leta 1989 je spoznal kitarista Adama Jonesa, dal mu je poslušati nek komad, Jonesa pa je poseben Keenanov glas očaral. Kmalu nato sta začela z vajami. Bobnarja Dannyja Careyja je na vaje pripeljal prijatelj Tom Morello (ta je leto kasneje ustanovil kultni bend Rage Against The Machine). Z basistom Paulom D’Amourjem je bila postava nared, bend pa je takoj začel z nastopi v živo. Izrednega potenciala zasedbe se je prva zavedla neodvisna glasbena založba Zoo Entertainment. Sound benda je nedvomno plaval v heavy metal vodah, bil pa je res svojevrsten, zakompliciran, s prog metal ritmi. Vsak izmed članov skupine je bil šolan glasbenik, bobnar Carey pa je med njimi izstopal.

To je bilo obdobje grunge vala, na radiu so neprestano predvajali uspešnice skupine Nirvana, metal glasba je bila nekoliko v stiski. Tool so prinesli svež zrak. Po izidu kratke plošče Opiate leta 1992 se je skupina odpravila na turnejo z ravno tako novim bendom Rage Against The Machine. Kontroverznost zasedbe se ni kazala le v glasbi, ampak tudi v videoposnetkih, ki so pogosto bili deležni cenzure. Naslednje leto je zagledal luč prvenec Undertow. Deset komadov za skoraj sedemdeset minut glasbe. Bendu so ponudili nastop na potujočem glasbenem festivalu Lollapalooza in na ta način se je skupina predstavila širši publiki.

Tri leta kasneje je prišel na vrsto Ænima, s katerim so fantje potrdili svoj imenitni glasbeni potencial in se uveljavili na svetovni heavy sceni. Plošča je prejela cel kup priznanj in nagrad. Ravno tako tudi naslednja Lateralus iz leta 2001 in pa 10.000 Days leta 2006. Album so posneli v različnih glasbenih studijih, v njem pa imamo nekatere izmed boljših skladb tega benda. Tu mislim na primer na prvi, sedemminutni single Vicarious in še na komad The Pot, v katerem pride do izraza globok, pomemben, a hkrati tudi zelo problematičen odnos, ki ga je pevec Keenan imel s svojo mamo Judith. Proti koncu ploščka je omembe vredna tudi skladba Right In Two, ki se po daljšem in umirjenem uvodu spremeni v izreden prog metal komad.

Skupina si je po izidu plošče 10.000 Days vzela »krajšo« pavzo. Na nov album smo namreč morali čakati celih 13 let, danes pa lahko mirne duše trdimo, da so Tool žive legende alternativne glasbe.

10.000 Days

Tool

Alternativni prog metal

Volcano Entertainment, 2006