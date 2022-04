Dvojezična poezija Majde Artač Sturman

Kako nastane pesniški prevod? Po verzih Majde Artač Sturman naj ta nastane »brez slovarja, na pamet« in »iz izkušnje srca«. Tako že v uvodni pesmi Prevod / Traduzione iz njene zbirke Prozornosti odčaranega zaliva / Trasparenze di un golfo disincantato (Mladika, 2021). Prevod je tudi poglaviten element avtoričine pesniške zbirke (vsako pesem je prevedla v italijanščino), v njenih verzih pa se pojavljajo družbene teme, pesmi o Trstu, naravi, antiki, poeziji in ženska tematika, že objavljena dela pa se prepletajo s še neizdanimi verzi.

Te je pesnica predstavila v ponedeljek zvečer v Peterlinovi dvorani z avtorico spremne besede Raffaello Cervetti in s članico Radijskega odra Marjetico Puntar, ki je izbrane pesmi podala v obeh jezikih. Predstavitev knjige, s katero želi Majda Artač »izpostavljati vezi s prijatelji, ki govorijo italijansko,« je uvedla urednica pri založbi Mladika Nadia Roncelli. Dogodek je potekal pretežno v italijanskem jeziku.

»Gre za raznoliko in bogato zbirko, v njej najdemo številne teme in sloge, prisotna je tudi ironija,« je delo pohvalila Raffaella Cervetti. Z avtorico je na literarnem srečanju izpostavila dialog, ki se je dotaknil tudi njenih vzorcev in okusov.