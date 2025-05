Džezovski koncert, ki ga ne bomo pozabili

Italijanski mesečnik Musica Jazz je v marčevski številki objavil kar štiri strani dolg članek o nastopu skupine Bollani All Stars v tržaškem gledališču Rossetti. Februarski koncert desetih izbranih italijanskih džezistov je sodil v okvir revije Ponte a Nord Est videmskega kulturnega združenja Euritmica in je bil vključen kot spremljevalna prireditev Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica GO! 2025.

Sanje so se v Trstu uresničile februarja po zaslugi Giancarla Vellisciga, »vizionarskega umetniškega vodje združenja Euritmica«, kot ga je v članku v reviji Musica Jazz poimenovala Marina Tuni.

Gospod Velliscig, kako vam je uspelo izpeljati tako zahteven projekt, kot je bil koncert skupine Bollani All Stars v tržaškem gledališču Rossetti?

To je sad izkušenj, pridobljenih v štiridesetih letih dela na tem področju. Je sad poznanstev, prijateljskih stikov z glasbeniki in posebnega, ne banalnega dojemanja džeza.

Kakšnega?

Kot srečevanja različnih glasbenih kultur in njihovega združevanja. Priložnost, ki jo letos ponuja Evropska prestolnica kulture - GO! 2025, je bila v tem pogledu perfektna.

Kako so se glasbeniki znašli med bivanjem v goriški Palači Lantieri in vajami v Kulturnem centru Lojze Bratuž?Bili so navdušeni.

Mnogi so se srečali po daljšem času, za vse je bila ta skupna umetniška rezidenca priložnost za poglobitev prijateljskih in glasbenih stikov. Vaje so bile zahtevne, a so potekale v zelo sproščenem vzdušju, glasbeniki so se preprosto zabavali. Obenem so imeli priložnost ogleda mesta in okolice, kar za poklicne glasbenike ni običajno.