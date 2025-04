Edi Žerjal, glagolica in druge skrivnosti abeced

Tržaški likovni ustvarjalec Edi Žerjal se tačas predstavlja v muzeju MiniMu v v muzeju MiniMu v Svetoivanskem parku v Trstu. Tu je do 3. maja na ogled njegova razstava Grafika, ki obiskovalcu ponuja vpogled v njegovo starejše ustvarjanje. Kot je na pojasnila likovna kritičarka Jasna Merkù, so razstavljene grafike večjih formatov nastale v 80. letih prejšnjega stoletja.

Motivi razstavljenih grafik so antični simboli in znamenja, med njimi glagolica. Žerjalovo pozornost namreč pritegnejo različne abecede, iz katerih ustvarja kompozicije in abstraktna ozadja. Pri tem je posebno iznajdljiv in se poslužuje kombinacije različnih tehnik, jedkanice, akvatinte in vernis mouja, ki daje posameznim črtam značilno mehkobo.

Njegove grafike bodo na ogled danes in jutri med 10. in 12. ter med 16. in 18. uro. Nato pa spet 22., 23. in 24. aprila ob istem času. Dodatne informacije nudijo na naslovu info@mini-mu.it.