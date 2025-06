Eksperiment, ki traja že trideset let

Ravno v teh dneh mineva 30 let od izida prvenca ene izmed danes najbolj priljubljenih ameriških skupin vseh časov. Leta 1995 je namreč zagledal luč Foo Fighters, prvi plošček novonastalega glasbenega projekta bivšega bobnarja Nirvane Davea Grohla.

Mladi Grohl je bil v prvi polovici devetdesetih vsem znan kot bobnar ameriške grunge skupine Nirvana, ki je bila takrat najbolj popularna zasedba na svetu. Bend sta v drugi polovici osemdesetih ustanovila pevec in kitarist Kurt Cobain ter basist Krist Novoselič. Glasbena kariera skupine je trajala le sedem let. V tem obdobju so izdali tri studijske albume in izbor b-side komadov z naslovom Incesticide.

Leta 1993 je izšel zadnji album In Utero, neke vrste alternativni odgovor na uspeh in zvok prejšnjega Nevermind. Dva meseca po izidu zadnje plošče je skupina posnela akustični nastop v prostorih Sony Studios v New Yorku. Med koncertom sta ob Cobainu, Novoseliču in Grohlu nastopala še kitarist Pat Smear in violončelistka Lori Goldston. MTV je nastop prvič predvajal decembra 1993, album Unplugged in New York pa je zagledal luč skoraj leto kasneje. Cobain izida ene izmed najboljših live plošč vseh časov ni dočakal. Nekaj mesecev prej je namreč v svoji hiši v Seattlu storil samomor.

Po Cobainovi smrti je Nirvana razpadla. Novoselič in Grohl sta padla v depresijo. Mladi bobnar se je začasno preselil na Irsko, da bi tako zbežal pritisku novinarjev ... Nekega dne je srečal štoparja z majčko Nirvane. Peljal ga je domov in se še istega dne odločil, da bo nadaljeval s svojo glasbeno kariero in zato se je tudi vrnil v ZDA. Na zalogi je imel že nekaj komadov, ki jih je posnel pred tem. Poklical je prijatelja in glasbenega producenta Barretta Jonesa, ki mu je pomagal pri snemanju. Skupaj sta iz predala potegnila zaprašene posnetke in jih začela predelovati. Grohl je na tak način pokazal vse svoje izjemne glasbene sposobnosti: ni bil namreč le bobnar, v šestih dneh je posnel vse instrumente in vokal. Novemu glasbenemu projektu je dal ime Foo Fighters, zraven je povabil še tri prijatelje glasbenike, kupil kombi in se odpravil na dva meseca dolgo turnejo po ZDA. Igrali so v manjših klubih, daleč od reflektorjev, pod katerimi v tistem obdobju ni želel biti. Na naslovnici prvenca je fotografija stare pištole – namig na Cobainov samomor? Pesmi so glasbeno raznolike, nekatere bolj akustične in intimne, druge pa jezne, torej pod očitnim vplivom Nirvane in Melvinsev.

»Bil je le eksperiment, ne album,« je nekoč izjavil Grohl. Da, eksperiment, ki se je nato spremenil v uspešno tridesetletno glasbeno kariero!

