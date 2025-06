Eksplozivnost in angažma splahnela

Ameriška electro-pop zasedba Garbage se po štirih letih vrača na mednarodno glasbeno sceno z novimi komadi. Konec maja letos je namreč zagledal luč sveta že osmi plošček ameriškega benda, nosi pa naslov Let All That We Imagine Be The Light. Album je tudi tokrat izdala glasbena velikanka BMG Rights Management.

Zgodba skupine Garbage ima svoje začetke v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Med njenimi ustanovitelji dobimo slavnega Butcha Viga, ki je sicer v glasbenem svetu bolje znan kot glasbeni producent in ne kot bobnar tega ameriškega benda. Sodeloval je z izrednimi zasedbami, kot so Smashing Pumpkins, Foo Fighters, Muse, zaslovel pa je z enim izmed najboljših albumov vseh časov, s ploščo Nevermind skupine Nirvana. Z basistom Dukom Eriksonom in kitaristom Stevom Markerjem je igral že vrsto let, leta 1994 pa se je odločil, da njihov sound potrebuje ženski glas. V Londonu je prisostvoval koncertu nekega benda, v katerem je pela sijajna škotska pevka Shirley Manson. Že naslednje leto je izšel prvenec Garbage, z naslednjim Version 2.0 pa je bend zaslovel na svetovni ravni in bil v drugi polovici devetdesetih med boljšimi akterji electro pop-roka. Z novim tisočletjem se je glasbena kreativnost članov ameriškega benda očitno izgubila, s četrto ploščo Bleed Like Me leta 2005 pa so se Manson in ostali raje odločili za krajšo pavzo, ki kratka ni bila.

Po dolgih sedmih letih se je bend Garbage ponovno prikazal na glasbeni sceni s peto ploščo Not Your Kind of People. Od takrat je izšel še plošček Strange Little Birds, leta 2021 pa še album No Gods No Masters. Ta je nastal med svetovno pandemijo covida-19, v njem pa so se pojavljale tematike, kot so MeToo, Black Lives Matter in gibanje proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Novi plošček Let All That We Imagine Be The Light, ki je nastajal zadnji dve leti, je veliko manj politično angažiran. Album gleda optimistično na prihodnost in upa, da je temno obdobje za nami. Deset komadov za malo več kot petinštirideset minut glasbe.

Ali bo plošček res ponudil odgovore na izzive težkega obdobja, v katerem živimo, ne moremo vedeti. Zdi pa se mi, da iz glasbenega zornega kota ni ravno najboljši. Uvodni komad je zadovoljiva electro rok skladba There’s No Future In Optimism. Omembe vredni sta morda še pesmi Chinese Fire Horse in Get Out My Face Aka Bad Kitty. Preostali komadi so bolj anonimni. Balada je tokrat le ena, temačna Radical. Glasbena eksplozivnost, ki so jo Manson in drugi člani benda Garbage imeli v prvih letih kariere, je danes (žal) le bled spomin.

Let All That We Imagine Be The Light

Garbage

Electro-pop, synth pop

BMG Rights Management, 2025