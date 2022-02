Elisa med favoriti

Vrača se festival v Sanremu, ki bo kot vsako leto blagodejno vplival tudi na medijsko lestvico prioritet. Danes se torej začenja teden popevk, govorov nepoklicanih »pridigarjev«, neskončnih televizijskih večerov, bizarnih defilejev, s kančkom »sreče« se bo sprožila še kakšna polemika ali debata. Publika se bo vrnila v dvorano gledališča Ariston (režiser Stefano Vicario je že napovedal, da bodo prisotni gledalci soprotagonisti festivala na ekranu) in veliko pričakovanje vlada za prvi stik z novimi popevkami, saj je voditelj in umetniški vodja festivala Amadeus že dokazal, da ima posluh za raznoliko občinstvo in nove trende. Zato bodo na istem odru peli Gianni Morandi in nova zvezda iz popularnega talent šova Sangiovanni, prepoznavna Giusy Ferreri in niti dvajsetletni Matteo Romano, ki je zaslovel na spletnih platformah.

Favoriti so letos Elisa s popevko, ki je ležala v predalu več let, Mahmood v tandemu z Blancom in Emma. Strokovni opazovalci pa poudarjajo še močno osebnost benda La Rappresentante di Lista, ki se je izkazal že na lanski izvedbi. Nekaj manj možnosti naj bi imel Achille Lauro, ki bo po lanskem sodelovanju kot performer festivala ponovno stopil v areno zelo verjetno z novo vizualno provokacijo, prav gotovo s podporo pevcev zbora Harlem Gospel Choir. Med že izkušenimi protagonisti festivala bodo še Noemi, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Irama. S svojo dolgo kariero in melodičnim žanrom bi Massimo Ranieri lahko spadal med goste, a se je odločil za kompeticijo, tako kot zimzelena Iva Zanicchi, ki je v zadnjih letih uveljavila novo podobo kot priljubljena televizijska komentatorka. Med veterani se nekonvencionalna Rettore vrača na sanremski oder skupaj z mlado Ditonellapiaga. Izjema v izboru italijanskih pevcev (kar ni šlo brez polemik) je španska igralka in pevka Ana Mena.

Rap bo kot glasbena govorica sedanjega časa prisoten v svojih različnih odtenkih, festival pa ne bo zanemaril bolj klasičnega popa in niti neodvisne scene, da bi širše občinstvo spoznalo uveljavljene avtorje in pevce tudi izven »večinskih« krogov. V tem smislu bodo mogoče eksotično zvenela imena, kot so Highsnob e Hu, Dargen D’Amico, Giovanni Truppi. Festival bo za gledalce starejših generacij tudi priložnost za stik z novimi obrazi glasbene scene: Aka 7even, Rkomi, Tananai in Yuman.

Ocenjevali jih bodo strokovna žirija in tudi gledalci s teleglasovanjem. Glede na to, da pop glasba danes živi predvsem izven tradicionalnih medijev (kot je na primer radio), bo na rezultate vplivala tudi popularnost pevca na spletnih platformah in socialnih omrežjih. Med prvim in drugim večerom bomo poslušali vse popevke, v četrtek se bodo glasovanju lahko pridružili gledalci, v petek bo vsak tekmovalec zapel cover popevko, seveda v kombinaciji z drugimi pevci.

Sanremski oder kot vedno ni samo za pevce. Novinarji na poseben način pričakujejo nastop Checca Zaloneja in improvizacije Fiorella, ob voditelju Amadeusu pa se bo vrstilo pet podob sodobne ženskosti v širokem generacijskem razponu. Danes bo sovoditeljica Ornella Muti, jutri senegalsko-italijanska igralka Lorena Cesarini (zaslovela je v seriji Suburra), nato Drusilla Foer, ki bo tudi prva sovoditeljica »en travesti« v zgodovini festivala, igralka Maria Chiara Giannetta (iz TV serije Don Matteo), na zadnjem večeru pa Sabrina Ferilli. Poleg omenjenih bodo na znamenito stopnišče stopili še drugi gostje, med katerimi nekateri s področja glasbe: Cesare Cremonini, Laura Pausini, ki je ravnokar posnela film o svojem življenju in karieri, ter Meduza, italijanski house trio na vrhu svetovnih lestvic na Spotifyju. Za dodatno popestritev so postavili zunanji »oder« na varnostni razdalji – to bo križarska ladja, na kateri bosta Orietta Berti in Fabio Rovazzi nadgradila dogajanje s spremnim programom.

Najbolj pričakovani gostje bodo člani benda Måneskin, ki so po lanski zmagi na tem odru in posledičnem nastopu na Evrosongu postali bliskovito hitro najpopularnejši italijanski bend na svetu in simbol nove, moderne in glamurozne podobe svoje države. Pred kratkim so s težkim srcem in zaradi še problematičnega epidemiološkega stanja odpovedali koncerte (v zaprtih prostorih) evropske in italijanske turneje. Za tolažbo bodo svoj epski vzpon lahko praznovali nocoj na samem odprtju festivalskega tedna.

Kar zadeva karantene, so nekateri primeri okužbe že mimo (dirigent Peppe Vessicchio). Ko pa so novinarji na tiskovni konferenci vprašali, kako bi ukrepali, če bi okužbo staknil voditelj festivala, je Amadeus hudomušno odgovoril: »Nimamo plana B. Počakali bi pač z menoj deset dni.«