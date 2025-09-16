EPK v obe Gorici prinaša trilogijo Nezmožni umreti

Nova Gorica in Gorica bosta od danes do četrtka prizorišče uprizoritev celotne trilogije italijansko-slovenske gledališke koprodukcije Nezmožni umreti (Inabili alla morte). Predstave bodo zaživele v SNG Nova Gorica in goriškem občinskem gledališču Verdi. Projekt je zasnoval umetniški direktor festivala Mittelfest iz Čedada Giacomo Pedini.

Navdih za trilogijo, ki ponuja vpogled v zgodovino 20. stoletja z vidika vzhodno-zahodne meje, je dobil v romanu Josepha Rotha Kapucinska grobnica, po katerem je tudi poimenovan prvi del trilogije. Drugi del v produkciji SNG Nova Gorica V iskanju izgubljenega jezika je nastal na podlagi romana Gorana Vojnovića, tretja predstava Zora po koncu zgodovine pa je nastala po besedilu Paola di Paola.

Tudi radijske igre in knjiga

Trilogija Nezmožni umreti v okviru letošnje EPK velja za enega od gledaliških vrhuncev in presega klasične gledališke okvire, saj gre za celosten čezmejni projekt. Ob treh gledaliških delih nastaja tudi šest radijskih iger - tri v italijanščini in tri v slovenščini - ter knjiga v obeh jezikih.