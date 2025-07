Ermal Meta brezplačno v Palmanovi

V nakupovalnem centru Palmanova Village bo v sklopu niza dogodkov Summer Nights v petek ob 21. uri koncert Ermala Mete, kantavtorja, skladatelja in vsestranskega glasbenika s pesniško žilico. Po koncu koncertne turneje po gledališčih sedaj pevec po Italiji predstavlja svoj roman, v kratkem bo stekla njegova poletna turneja, za začetek katere je izbral svojo domačo Albanijo. Koncert, ki ga prirejajo v sodelovanju z radijsko postajo Radio Company, bo minil v znamenju pogovora in glasbe, saj bo Ermal Meta, ki je leta 2018 skupaj s Fabriziom Morom zmagal na sanremskem festivalu, izmenično odgovarjal na vprašanja in pel. Koncert bo brezplačen, takrat pa bodo trgovine v nakupovalnem središču odprte do 23. ure, bari in restavracije pa do polnoči.