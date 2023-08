Fantom je v Trstu podiral rekorde

Muzikal Phantom of the Opera, ki je svoj dom našel v gledališču Rossetti med 4. in 16. julijem, je požel velik uspeh. Ogledalo si ga je 20.069 gledaliških navdušencev, ki so v Trst prišli iz 70 različnih držav.

Muzikalska klasika Andrewa Lloyda Webbra, ki jo je režiral Federico Bellome (produkcija Broadway Italia), je poskrbela za rekorden prihodke gledališča, saj je ta znašal več kot 1,3 milijona evrov. Med gledalci jih je približno polovica prišla izven FJK, 38 % vstopnic so pokupili Tržačani, 14 % iz drugih predelov dežele. 27 % gledalcev je prišlo iz drugih italijanskih dežel, 19 % pa iz tujine, kar je pozitivno vplivalo na turizem v mestu.

Stalno gledališče FJK in tržaška občina takšen uspeh pripisujeta tudi igralski zasedbi z Raminom Karimloojem na čelu, ki so mu ob boku stali Amelia Milo, Bradley Jaden in Earl Carpenter.

Danes so v gledališču naznanili, da se Ramin Karimloo vrača v Trst 25. oktobra, ko bo s Hadleyjem Fraserjem nastopil na koncertu From The Rehersal Room: Trieste Live!