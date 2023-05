Festival Kino Otok v Izoli letos s 120 filmi

Mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema bo v 19. izvedbi ponudil 120 filmov. Glavnina dogajanja bo med 7. in 11. junijem v Izoli, projekcije in srečanja s filmskimi ustvarjalci pa bodo v maju in juniju potekale še v Slovenski kinoteki in Kinodvoru v Ljubljani ter art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica festivala Tanja Hladnik, se bo letošnji program začel 30. maja v Slovenski kinoteki. Pred glavnino festivalskega dogajanja junija v Izoli bodo pripravili festivalsko ogrevanje v Kopru in Izoli.

V sodelovanju s Slovensko kinoteko so pripravili retrospektivo indijskega režiserja Satyajita Rayja. Igor Prassel iz Slovenske kinoteke je povedal, da bodo prikazali šest njegovih restavriranih filmov iz 60. in začetka 70. let minulega stoletja. Na Kino Otoku bo prikazan film Velemesto, celotna retrospektiva pa bo v Slovenski kinoteki od 30. maja do 10. junija.

Na letošnjem festivalu bodo sicer po besedah Tanje Hladnik prikazali 45 celovečernih in 75 kratkih filmov. Kot eno pomembnih rdečih niti oblikovanja letošnjega programa je izpostavila številna sodelovanja s partnerskimi festivali doma in v tujini, s katerimi sodelujejo tako pri organizaciji projekcij kot tudi drugih vsebinah festivala.

Po besedah glavne selektorice filmskega programa Varje Močnik bo tudi letošnji festival ponudil raznolik in zanimiv program. Veliko bo slovenskih premier in tudi precej predpremier, nekaj pa je na programu tudi filmov, ki jih je slovensko občinstvo že lahko videlo, a se jim zdi pomembno, da jih vidi ponovno. Tudi letošnji program po njenih besedah kaže, da so filmi, ki prinašajo vsakdanje zgodbe slehernikov, pomemben lakmusov papir za razumevanje stanja človeka in družbe v aktualnem trenutku.

