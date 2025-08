Film Belo se pere na devetdeset v Sarajevu s svetovno premiero

Na 31. filmskem festivalu v Sarajevu bo svetovno premiero doživel novi celovečerni igrani slovenski film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika. Scenarij za film sta napisala režiser in pisateljica Bronja Žakelj, avtorica istoimenske avtobiografske literarne uspešnice. Nekatere kadre filma so posneli v Trstu.

Pri Slovenskem filmskem centru obljubljajo ganljiv, humoren in navdihujoč film o soočanju z boleznijo. Zgodba spremlja Bronjo skozi različna obdobja njenega življenja. Potem ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama. Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. V filmu igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.