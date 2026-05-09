Muzikal Egiptovski princ premierno v Rossettiju

V tržaškem gledališču Rossetti bo med 14. in 17. majem dočakal italijansko premierno uprizoritev muzikal Il principe d’Egitto, ki temelji na istoimenskem animiranem filmu studia DreamWorks iz leta 1998. Režijo in scenografijo podpisuje Federico Bellone, ki ga zvesti obiskovalci Rossettija poznajo tudi kot režiserja uspešnih muzikalov Anastasia in Fantom iz opere iz preteklih sezon.

Da bo veličasten, epski, čaroben, legendaren, predvsem pa vznemirljiv, je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi v foajeju gledališča, kjer sta ob predsedniku teatra Francescu Granbassiju spregovorila režiser Bellone in odgovoren za glasbo Giovanni Lori. Muzikal ohranja osnovno zgodbo o Mojzesu in Ramzesu, ki odraščata kot brata na egiptovskem dvoru. Mojzes živi kot princ, dokler ne odkrije, da je po rojstvu Jud, se pravi suženj, ki jih Egipčani zatirajo. Zapusti palačo in se odpravi v izgnanstvo, kjer doživi božje razodetje, naposled pa vodi eksodus Judov skozi odprto Rdeče morje. Tudi tega bodo ustvarili na velikem odru, kjer bo za dinamičnost poskrbelo kar 50 nastopajočih, ki se bodo izkazali v gledališkem performansu, plesu in zlasti odličnem petju - v italijanskem jeziku. Popolno in usklajeno spajanje umetnosti, glasbe in pripovedovanja o temah kot so svoboda, identiteta in žrtvovanje.