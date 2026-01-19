Film Fiume o morte! slavil v Berlinu

Slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića je slavila v Berlinu kot najboljši evropski dokumentarni film. Slovenska koproducentka Marina Gumzi iz produkcijskega studia Nosorogi je v izjavi, ki jo je posredoval Slovenski filmski center, izpostavila, da gre za majhno, a pomembno družbeno zmago. V času, ko se zdi, da ljudi po svetu bolj kot karkoli drugega povezujejo nemir, dvom in strah je slavil film, ki se tem občutjem zoperstavlja, je navedla. Fiume o morte! je med drugim lani že slavil na 14. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru. Na 72. puljskem filmskem festivalu je dokumentarec prav tako lani prejel šest zlatih aren, med drugim za režijo, na 28. Festivalu slovenskega filma pa dve vesni.

Prvič trije slovenski filmi

Med nominiranimi filmi za letošnje evropske filmske nagrade so bili sicer prvič v zgodovini slovenskega filma kar trije slovenski filmi. V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je bila nominirana režiserka Urška Djukić s filmom Kaj ti je deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film pa Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca.