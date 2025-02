Film Kaj ti je deklica nagrajen na Berlinalu

Prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić je na 75. Berlinalu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive, ki se posveča celovečernim debitantskim filmom. Slovesna podelitev bo potekala danes ob 18. uri.

Mednarodna žirija je v utemeljitvi poudarila, da režiserka »z odličnim filmskim izrazom čudovito prikaže težave najstnice, ki vstopa v obdobje odraščanja in se spoprijema s privlačnostjo spolnosti na eni in pritiski družbenih omejitev na drugi strani. Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z njo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

V filmu v glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi. Snemanje mednarodne koprodukcije je potekalo zlasti v Čedadu in ob Nadiži.