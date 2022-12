Film, ki se ga je Spielberg bal

Široko razprte, ogromne sinje otroške oči zrejo v vlak, ki drvi in po poti povozi avtomobil, parkiran na tračnicah. To je prva filmska scena, ki jo Sammy vidi v družbi svoje mame in bo trajno zaznamovala njegovo življenje.

Filmski dogodek letošnjega prazničnega časa je prav gotovo izjemna čustvena pripoved, ki je hkrati tudi intimen avtobiografski film, pod katerega se podpisuje eden izmed največjih predstavnikov sodobne kinematografije - Steven Spielberg.

Z oskarjem dvakrat nagrajeni režiser, danes šestinsedemdesetletni Spielberg, nas tokrat popelje v čas otroštva, med spomine in doživetja, predvsem pa v objem družine, ki je bistveno oblikovala njegovo življenje in uspeh.

Protagonist filma je Sammy Fabelman, samosvoj mladenič, predan filmskemu ustvarjanju. Njegove sanje in ambicije na področju sedme umetnosti spodbuja in podpira ljubeča mama Mitzi, ki je tudi sama talentirana pianistka. Sammyjev oče, ki je uspešen znanstvenik, na sinove načrte gleda z veliko radovednostjo, a jih ima istočasno za neresen hobi.

Ljubezensko pismo, ki ga Spielberg preko filmskega platna pošilja staršem, je tako zgodba o dečku in nato mladeniču, filmskemu navdušencu, ki vestno snema dogodivščine in zasebne trenutke v družinskem okolju, a režira tudi vse bolj dovršene in ambiciozne amaterske filme, v katerih nastopajo kot igralke in igralci njegove sestre in prijatelji.

Kljub svojim le šestnajstim letom je Sammy hkrati glavni opazovalec in arhivar družinske romance, ko pa se z ostalimi družinskimi člani preseli iz pozabljenega Ohia na ameriški Zahod, odkrije srce parajočo resnico o svoji materi, ki bo na novo opredelila njun odnos in spremenila njegovo prihodnost ter usodo družine.

Spielbergov najnovejši celovečerec je nekakšna enciklopedija režiserjevega življenjskega dela in hkrati odlomek sanj, ki jih je ameriški mojster spremenil v film. Pri tem je posnel najbolj avtobiografsko pripoved, s katero je zavlačeval že več desetletij, ker se je je, kot je sam priznal, bal. Vendar upodobitev tako zasebne zgodbe je nazadnje čudovita.

Spielbergov film The Fabelmans od danes vrtijo v slovenskih in italijanskih kinodvoranah.

Država: ZDA, 2022

Režija: Steven Spielberg

Igrajo: Michelle Williams, Paul Dano in Seth Rogen