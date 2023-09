Film o generaciji, ki živi dve eksistenci

Brenda je noseča, Alex je pravkar dopolnil devetnajst let in je na tem, da postane oče. Kevin je šestnajstletnik, ki se na zidove mesta in okolice podpisuje svojim imenom. Vsi trije prijatelji poskušajo – vsak na svoj način – pustiti za sabo znak lastne eksistence. V stalnem stiku drug z drugim kljubujejo neznosni poletni vročini in številnim življenjskim tegobam, ki se jim zdi še kako naporno. Vmes preživljajo čas ob sprehajanju po rimskem podeželju in predmestju. Vsaj enkrat na teden pa se podajo na novo pustolovščino, ki jih praviloma vodi do središča večnega mesta, kajti ravno v Rimu dobijo končno občutek, da so živi.

V precej bogati beri italijanskih filmov, ki je zaznamovala letošnjo 80. beneško mostro, je posebne omembe vreden prvenec rimskega režiserja Alaina Parronija, ki je prejel posebno nagrado žirije v osrednjem sklopu Obzorja. Delo Brezkončna nedelja (Una sterminata domenica), ki ga v teh dneh predstavljajo tudi na filmskem festivalu v Torontu, je v Benetkah naletelo na precejšnje odobravanje tako kritike kot občinstva.

Enaintridesetletni režiser je navdih za filmsko zgodbo, ki jo je postavil med visoke stolpnice rimske periferije in peščene plaže obale Lacija, črpal iz svoje mladosti, ko je tudi sam s prijatelji obiskoval iste kraje in leno čakal, da se dan končno prevesi v noč.

Parronijev celovečerec, ki ga je avtor posnel z uporabo posebne fotografije, je tako zgodba, v kateri se prepletajo življenja treh prijateljev, a se na velikem platnu hkrati vrti predvsem poglobljeno razmišljanje o sodobni generaciji, ki sočasno živi dve eksistenci. Tisto realno in tisto, ki jo skuša posredovati svetu s pomočjo družbenih omrežji.

Alain Parroni je dolgih šest mesecev opazoval skupine najstnikov z namenom, da bi na čimbolj realen način filmsko posredoval njihovo gledanje na svet in navade, ki se kljub velikim geografskim razdaljam in tudi kulturnim razlikam porajajo na vseh koncih planeta. Tehnologija in internet namreč omogočata, da se kljub omenjenim razdaljam vsi čutijo eno.



Una sterminata domenica

Država: Italija, 2023

Režija: Alain Parroni

Igrajo: Enrico Bassetti, Federica Valentini in Zackary Delmas