Film o Marici Nadlišek Bartol prihaja na male zaslone

Na TV Slovenija bo 12. julija ob 21. uri premiera igrano-dokumentarnega filma Po sledeh fatamorgane o publicistki, prevajalki, pisateljici in urednici prvega ženskega lista Slovenka Marici Nadlišek Bartol. Scenarij je po svoji knjigi Po sledeh fate morgane napisala Evelina Umek, režiserka filma je Magda Lapajne. V filmu Marico Nadlišek Bartol, ki je bila tudi borka za emancipacijo, učiteljica, mati in žena, upodabljata Lučka Počkaj in Nataša Keser kot mlada Marica. Blaž Setnikar je v vlogi njenega pisateljskega mentorja Janeza Kersnika.

Magda Lapajne je za STA povedala, da je njen režiserski pristop nujno klical k igrani zgodbi z igralci ter da je treba osnovno zgodbo o Marici postaviti v zgodovinski okvir, ki bo prestavil obdobje tedanjega Trsta. Njen režiserski izziv je bil tudi, da se čim bolj približa Marici.

Kot je poudarila režiserka, jo je »zanimiva gospa iz Trsta« presenetila v tem, kako čista in jasna stališča glede ženskih vprašanj je imela, kako se je odločala v življenju in kako zelo mlada se je odločila za pisateljsko pot.

O igralki Lučki Počkaj, ki igra Marico, je režiserka povedala, da se je zanjo odločila, ker prav tako izhaja s Tržaškega in je doma na tem koncu, ter je menila, da lahko zaradi tega edina predstavi notranji svet Marice.Sama je zelo vesela, da je to naredila, saj je »Lučka Počkaj naredila zelo lepo vlogo«. Nataša Keser, ki je upodobila mlajšo Marico, pa jo je prepričala na neki recitaciji in ko jo je poklicala, sta se dokaj hitro dogovorili za sodelovanje.