Film o neuslišani ljubezni v devinski šoli

Jutri ob 21.00 bodo v tržaškem kinu Ariston predvajali večkrat nagrajeni film Before we forget, ki je bil delno posnet na Jadranskem zavodu združenega sveta v Devinu. Argentinski režiser in igralec Juan Pablo di Pace je namreč maturiral na devinski šoli, kjer se zgodba filma tudi začne.

Celovečerec je izrazito čustvena zgodba o filmskem ustvarjalcu, ki se med snemanjem dela o svoji neuslišani prvi ljubezni vrača k spominom iz mladosti v Devinu. Skozi preplet sedanjosti in preteklosti film raziskuje hrepenenje, odraščanje in ugotovitev, da odraščanje prinese s sabo tudi različne interpretacije spominov.