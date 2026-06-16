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Film o neuslišani ljubezni v devinski šoli

Before we forget bo na sporedu jutri ob 21. uri v tržaški kinodvorani Ariston

Spletno uredništvo |
Trst |
16. jun. 2026 | 11:55
    Film o neuslišani ljubezni v devinski šoli
    Film Before we forget je bil delno posnet na Jadranskem zavodu združenega sveta v Devinu
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Jutri ob 21.00 bodo v tržaškem kinu Ariston predvajali večkrat nagrajeni film Before we forget, ki je bil delno posnet na Jadranskem zavodu združenega sveta v Devinu. Argentinski režiser in igralec Juan Pablo di Pace je namreč maturiral na devinski šoli, kjer se zgodba filma tudi začne.

Celovečerec je izrazito čustvena zgodba o filmskem ustvarjalcu, ki se med snemanjem dela o svoji neuslišani prvi ljubezni vrača k spominom iz mladosti v Devinu. Skozi preplet sedanjosti in preteklosti film raziskuje hrepenenje, odraščanje in ugotovitev, da odraščanje prinese s sabo tudi različne interpretacije spominov.

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