V kinodvorani Ariston v Trstu je še danes na ogled izreden film, s katerim se je Miroslav Terzić, beograjski režiser, ki sicer preživlja del življenja tudi v Trstu, lotil večini nepoznane zgodbe. V Srbiji namreč obstaja več kot petsto družin, ki si zaman prizadevajo, da bi našle svoje otroke. Staršem so začetek devetdesetih let v porodnišnicah rekli, da so njihovi novorojenčki umrli, v resnici pa naj bi jih nezakonito prodajali v posvojitev.

Film, posnet po enem najhujših škandalov v sodobni Srbiji, je bil premierno prikazan na Berlinalu pred dvema letoma, kjer je navdušil občinstvo in osvojil nagrado Europa Cinemas Label.

Pripoved, povzeta po resnični zgodbi Drinke Radonjić pripoveduje tako o Ani, šivilji, ki z možem upravlja šiviljski salon pri Slaviji v Beogradu. Njen vsakdan se na vrat na nos spremeni, ko po naključju izve, da je otrok, ki se ji je rodil pred sedemnajstimi leti in je bil po porodu razglašen za mrtvega, še vedno živ. To je filmska junakinja Ani že ves čas čutila in predvidevala. Kljub temu pa njena obsedenost z raziskovanjem preteklosti povzroči neverjetne konflikte v družini, a Ana se ne more ustaviti, dokler ne izve resnice.

Šivi so tako zgodba o ženski, ki se sama bori proti družbi v iskanju pravice, ki ni nič manj kruta od laži, v katerih je živela. Hkrati pa prav s pomočjo šivov skuša na novo vzpostaviti vez s sinom in delom tistega življenja, ki so ji ga pred leti odvzeli.

V vlogi sina igra v Terzićevem delu Pavle Čemerikić, mlad igralec, rojen v Prištini, ki se je kot otrok preselil v Beograd in zaslovel na velikem platnu s filmom Tovor (Teret) Ognjena Glavonića, ki razkriva zločine srbske vojske nad kosovskimi Albanci.

V vlogi protagonistke pa nastopa priznana srbska igralka Snežana Bogdanović, ki je prav za ta film prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo na beograjskem Festu in pa na festivalu v Las Palmas. Sicer je bil celovečerec Šivi za najboljši scenarij nagrajen tudi v Lecceju, prejel pa je še nagrado Fipresci v Pekingu.

Šivi (Šavovi)

Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija, Hrvaška 2019

Režija: Miroslav Terzić

Igrajo: Snežana Bogdanović, Marko Baćović, Pavle Čemerikić, Jovana Stojiljković in Vesna Trivalić

Ocena: ★★★★