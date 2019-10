Film so izbrali, ker je vezan na morje

Ogromna ladjedelnica, v kateri gradijo orjaške ladje, in dolge sence visokih žerjavov, ki nemočno tičijo ob sivih zidovih velikih zapuščenih zgradb. V njih se je do sredine osemdesetih let razvijala zlata doba italijanske kemijske industrije. Ob tovarnah, na enem od bregov prostrane beneške lagune, pa rjavijo rjavi kontejnerji. Tudi ti, kot dokaz časa in prostora, ki predstavlja danes le del zgodovine, ko so v Margheri predelovali petrolej in neprekinjeno proizvajali plastiko, pvc materiale in vse, kar gre zraven.

O vsem tem pripoveduje lep dokumentarec Il pianeta in mare (Planet v morju), beneškega režiserja Andree Segreja, ki ga bodo nocoj, ob 21. uri predstavili v kinodvorani Ariston, v sklopu festivala Barcolana, Morje zgodb. Kot so povedali prireditelji, so Segrejev zadnji film izbrali, ker je pač vezan na morje.