Film, v katerem se sanje uresničijo

Spet eden tistih filmov, ki jim je svetovna epidemija prekrižala načrte in tudi pot, predvsem pa uspeh. V kinodvorani Ariston je tokrat na sporedu velika francoska uspešnica prejšnje sezone Zlati časi (La Belle époque), to je druga filmska zgodba enainštiridesetletnega režiserja in igralca Nicolasa Bedosa, sicer sina slovitejšega Guya Bedosa, igralca, ki je preminul maja letos.

Protagonist filma je Victor, depresiven in razočaran moški, star šestdeset let, čigar poroka z Marianne, vedno čudovito Fanny Ardant, je na veliki preizkušnji. Nekega dne se tako zgodi, da sreča Antoina, lastnika podjetja, ki ljudem omogoča uresničitev sanj oziroma potovanja skozi čas, v preteklost. Victorja prevzame ideja, o kateri mu Antoine na široko in navdušeno razlaga, in tudi zato nadvse radovedno obišče prizorišče, v katerem podjetje ponuja svojim strankam priložnost, da se potopijo v dobo, ki si jo sami izberejo. Pri nekaterih gre seveda za izbire, povezane z dogodki iz zgodovine, spet drugi pa se najraje prepustijo spominu in čustvom; predvsem nostalgiji.

Victor se odločil podoživeti najbolj nepozaben teden svojega življenja – tistega, ko je pred 40 leti, sredi sanjavih sedemdesetih let, spoznal svojo veliko ljubezen.

Kljub vsemu pa ne gre za lažno zgodbo o iluzijah in neumnem podoživljanju preteklosti. Na preteklost, predvsem pa na različno dojemanje realnosti, film gleda tudi kritično. Predvsem takrat, ko se Marianne obregne ob 70. leta, o katerih pove, da jih ne pogreša – ker so dajala lažen občutek svobode. Posiljevalcev niso kaznovali, narediti splav je bila prava nočna mora in splošni občutek je bil ta, da človek živi v pepelniku ...

Film so maja lani predstavili v Cannesu, oktobra pa na festivalu v Rimu.

La Belle époque

Francija 2019

Režija: Nicolas Bedos

Igrajo: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi