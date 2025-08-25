Filmu Prekinitev ognja nagrada Grand Prix

Na zadnji dan Festivala kratkega filma v Ljubljani - FeKK so v soboto zvečer razglasili letošnje nagrajence. Nagrado FeKK Grand Prix je mednarodna žirija podelila filmu Prekinitev ognja Jakoba Kreseta, slovenskega režiserja, ki prebiva v Trstu. Film se posveča dolgotrajnim posledicam vojne. Poleg nagrad mednarodne žirije so podelili tudi nagrade filmskih kritikov in občinstva.

Mednarodna žirija v sestavi Oskar Ban Brejc, Sigrid Hadenius-Ebner in Momoko Seto je na letošnji, enajsti ediciji festivala za nagrado Grand Prix izbrala film Prekinitev ognja (Slovenija/Bosna in Hercegovina). Glavna junakinja filma je Hazira, ki je preživela Srebrenico in po 29 letih v svoji državi še vedno biva v begunskem taborišču. »Glavna junakinja nam dopušča, da doživimo njeno travmo, ne da bi ob tem pričakovala preproste rešitve,« so zapisali v obrazložitvi.

Festival, ki ga organizirajo v društvu Kraken in je letos potekal pod sloganom Pusti sanjam, da tlijo/Keep the Dream Burning, je v šestih dneh prinesel rekordnih 153 filmov. Poleg retrospektive filmov Lyncha je izpostavil tudi avtorski fokus, posvečen japonski filmski ustvarjalki Momoko Seto.