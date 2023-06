Foo Fighters prvič brez Hawkinsa

»Ampak tukaj smo.« Tako je ameriški rok bend Foo Fighters dal naslov novemu ploščku, ki je prejšnji teden izšel za založbo Roswell Records. But Here We Are je prvi album brez preminulega bobnarja Taylorja Hawkinsa.

Skupino Foo Fighters sestavljajo pevec in kitarist Dave Grohl (nekdanji bobnar legendarne skupine Nirvana), kitarist Pat Smear, bobnar Josh Freese, ki je pred nekaj meseci zamenjal pokojnega Taylorja Hawkinsa, basist Nate Mendel, kitarist Chris Shiflett in pianist Rami Jaffee. Zasedbo je leta 1994, kmalu po smrti pevca Nirvane Kurta Cobaina, ustanovil Dave Grohl, prvo istoimensko ploščo pa je mladi glasbenik sestavil v bistvu sam. V enem tednu je s pomočjo studijskega tehnika Roberta Langa posnel vse instrumente, besedila pa je Grohl imel že na zalogi. Od takrat je skupina izdala enajst plošč in se uspešno uveljavila na svetovni glasbeni sceni. Brez skrbi lahko trdimo, da spadajo Foo Fighters med najbolj priljubljene rok zasedbe novega tisočletja. Prava rokerska doživetja so tudi njihovi nastopi v živo, ki trajajo pogosto po več ur.

Po zadovoljivi plošči Medicine At Midnight, ki je izšla leta 2021, se je bend odpravil na daljšo svetovno turnejo. Vzdušje na njihovih koncertih je bilo, takoj po covidu-19, res fenomenalno. Marca 2022 pa se je evforija zaključila. V kolumbijski prestolnici Bogota, kjer naj bi skupina morala nastopati, je srce bobnarja Taylorja Hawkinsa prenehalo biti. Petdesetletni glasbenik je tako zapustil ženo in tri otroke, ob tem pa tudi svoje glasbene tovariše. »Brez Taylorja nikoli ne bi postali to, kar smo danes,« je izjavil Grohl, »vemo, da bomo v prihodnosti brez njega drugačna skupina. Prepričani smo, da se bomo z vsemi vami kmalu spet srečali na koncertih in takrat bo Taylor spet z nami.«

Glavni tekstopisec benda je nekaj mesecev kasneje izgubil še mamo, to pa se je poznalo pri pisanju novih komadov. Grohl se je odločil, da bo, prvič po letu 1995, na ploščku igral tudi bobne. Aprila letos je prišel na dan prvi single Rescued, tipična Foo Fighters skladba, ki je takoj postala radijska uspešnica. V plošči, ki ima deset komadov in traja skoraj petdeset minut, dobimo nato ravno tako rokersko Under You. Hearing Voices je bolj mračna skladba, naslednja But Here We Are pa ima zelo bojevite bobne in vokal. The Glass je rok balada, Nothing At All pa bolj pop obarvana. Grohl se v komadih večkrat spominja preminulega prijatelja, na primer v intimnem Show Me How, v katerem poje ob njem tudi sedemnajstletna hčerka Violet. Beyond Me je žalostna balada, The Teacher posebna, desetminutna skladba, gotovo poklon mami, ki je bila po poklicu profesorica, na koncu pa še pretresljiva Rest – na začetku akustična, nato polna distorzij, res ganljiva: »Počivaj, sedaj lahko počivaš, sedaj si na varnem.«

But Here We Are

Foo Fighters

Alternativni rok

Roswell Records, 2023