Nobelovo nagrado za literaturo letos prejme južnokorejska pisateljica Han Kang. Avtorica, ki poučuje kreativno pisanje na univerzi Seoul Institute of the Arts v južnokorejski prestolnici, je nagrado prejela za »intenzivno poetično prozo, ki se sooča z zgodovinskimi travmami in razkriva krhkost človeškega življenja«, so zapisali v utemeljitvi. V slovenščino je preveden njen roman Vegetarijanka, s katerim je zaslovela leta 2007.